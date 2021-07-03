  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Murat 124'ü bu hale getirdi! Düğün yapacak çiftlerden ilgi görüyor

'ü bu hale getirdi! Düğün yapacak çiftlerden ilgi görüyor

'nın ilçesinde yaşayan Umut Demirkan'ın modifiye ederek römork taktığı model otomobil, "gelin arabası" olarak talep görüyor.

Murat 124'ü bu hale getirdi! Düğün yapacak çiftlerden ilgi görüyor
AA

03.07.2021, 12:10

Mobilyacılık yapan Demirkan, sünnet düğünlerinde kullanılması için 2019'da hurda olarak satın aldığı Murat 124 otomobile, aynı modelde başka bir hurdayı parçalayarak römork taktı.

"Hacı Mülayim" adını verdiği aracın ilçedeki sünnet düğünlerinin vazgeçilmezi olması üzerine Demirkan, evlilik merasimleri için de araç yapma kararı aldı.

Demirkan, aynı yöntemle tasarladığı yeni araca da "Hacı Makbule" ismini verdi. Kaportası Türk sinemasının unutulmaz oyuncularının fotoğraflarıyla süslenen araç, ilçede düğün yapacak çok sayıda çiftin tercihi oldu.

Umut Demirkan, AA muhabirine, otomobiline Murat 124'ün halk arasında "Hacı Murat" olarak bilinmesi dolayısıyla "Hacı", Türk sineması tutkusu nedeniyle de "Makbule" adını verdiğini dile getirerek, "Otomobilim çok talep alıyor. Demirci, Köprübaşı ve Simav başta olmak üzere çevre ilçelerden telefonla ulaşanlara gün vermeye başladık." dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Murat 124'ü bu hale getirdi! Düğün yapacak çiftlerden ilgi görüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.