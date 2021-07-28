Kaçakçı çıktılar!

İzmir'de Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın yanlış beyanda bulunarak aldığı iddia edilen yapı kayıt belgesi, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın tapuda "kirazlık" olarak kayıtlı olan bahçesine yaptığı havuzlu villanın kaçak olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Başkan Karakayalı'nın eşi Lütfiye Karakayalı adına kayıtlı yapının 2017'den önce de yer aldığı beyanıyla İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapılarak yapı kayıt belgesi alındı.

İPTAL YAZISI GELDİ

Yapılan şikayetler üzerine, alanın uydu görüntülerini inceleyen İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kemalpaşa ilçesinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan yapının 10 Kasım 2020 tarihli uydu görüntüsünde olmadığı, 10 Kasım 2020 tarihi ve sonrasına ait uydu görüntülerinde yer aldığını tespit etti. Bunun üzerine söz konusu villaya verilen yapı kayıt belgesi iptal edildi. Başkan Karakayalı'nın eşi Lütfiye Karakayalı'ya da gönderilen iptal yazısında yapı kayıt belgesinin 31.12.2017 tarihi ve öncesinde yapılan yapılar için geçerli olduğu belirtilirken, başvurunun yanlış beyanla yapıldığı da iptal yazısıyla ortaya çıktı.





KAÇAK İŞÇİ SKANDALI KAZA İLE ORTAYA ÇIKTI

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesinde bulunan CHP'li Belediye Turgutlu Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Daşkan'ın ortağı olduğu aile şirketine ait plastik fabrikasında yaşanan iş kazası ise, bir skandalı ortaya çıkardı. Fabrikada çalıştığı iddia edilen Suriye uyruklu H.A.'nın (19) elektrik panosu yanında hareketsiz şekilde yattığı gören çalışanlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.A.'nın elektrik akımına kapılarak öldüğünü belirledi. Talihsiz işçinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

CÜNEYT HASÇELİK