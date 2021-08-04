  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı, 3 hektar alan küle döndü

Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı, 3 hektar alan küle döndü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında alevler ormanlık alana sıçradı. Orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla ormana sıçrayan alevler kısa sürede kontrol altına alınsa da 3 hektar alan küle döndü.

Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı, 3 hektar alan küle döndü
DHA

04.08.2021, 08:42

Yangın, Akhisar ilçesi kırsal Selçikli Mahallesi Kayacım mevkiinde meydana geldi. M.G.'nin (55) kullandığı 45 YL 337 plakalı otomobil, Kayacım mevkiinde hareket halindeyken motor bölümünden kaynaklı alev aldı. Alev topuna dönen otomobildeki yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Dumanların yükselmesiyle bölgeye 8 arazöz, 5 itfaiye ekibi ve 3 su tankeri sevk edilerek, yangına müdahale edildi. Mahalle sakinlerin de müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın sonucu 3 hektar orman alan küle dönerken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı, 3 hektar alan küle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.