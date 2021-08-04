Yangın, Akhisar ilçesi kırsal Selçikli Mahallesi Kayacım mevkiinde meydana geldi. M.G.'nin (55) kullandığı 45 YL 337 plakalı otomobil, Kayacım mevkiinde hareket halindeyken motor bölümünden kaynaklı alev aldı. Alev topuna dönen otomobildeki yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Dumanların yükselmesiyle bölgeye 8 arazöz, 5 itfaiye ekibi ve 3 su tankeri sevk edilerek, yangına müdahale edildi. Mahalle sakinlerin de müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın sonucu 3 hektar orman alan küle dönerken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı, 3 hektar alan küle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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