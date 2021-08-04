Haberler Manisa Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı, 3 hektar alan küle döndü

Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı, 3 hektar alan küle döndü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında alevler ormanlık alana sıçradı. Orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla ormana sıçrayan alevler kısa sürede kontrol altına alınsa da 3 hektar alan küle döndü.