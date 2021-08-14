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Haberler Manisa Kalbine yenilen sağlık çalışanı son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

Kalbine yenilen sağlık çalışanı son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

Manisa’nın Salihli ilçesi Devlet Hastanesi personeli Muazzez Dönmez, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dönmez’in ani ölümü ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Kalbine yenilen sağlık çalışanı son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
İHA

14.08.2021, 17:46

Son dakika edinilen bilgiye göre, Salihli Devlet Hastanesi personeli Muazzez Dönmez (30), görevi başındayken bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Dönmez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muazzez Dönmez, Küçük İmam Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Asri Mezarlığına defnedildi. Bekar olduğu öğrenilen Dönmez'in tabutuna ise gelinlik bırakıldı.



Muazzez Dönmez'in cenaze namazına Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Gürsoy ile mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

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