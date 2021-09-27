Alaşehir’de 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kaçak nargile tütünü satışı yapıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada toplam 502 paket içinde 80 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi V.E.Y. (27) hakkında adli işlem başlatıldı.