Alaşehir’de kaçak tütün ele geçirildi

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, V.A. isimli şahsın ikametinde kaçak tütün bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen baskında 8 bin 600 adet boş makaron ile 8 bin 440 gram paketler halinde kaçak tütün, 540 adet içi doldurulmuş sigara ve sigara üretiminde kullanılan elektronik makine ele geçirildi.
Materyallere imha edilmek üzere el konulurken V.A.'ya ise adli işlem yapıldı.
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