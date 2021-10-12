Kadın sığınma evinde kendini astı

Olay Manisa'nın Yunusemre lçesinde meydana geldi. Turgutlu'nun Urganlı Mahallesi'nde 2 gün önce eşi tarafından dövülen genç kadın jandarma ekipleri tarafından Manisa'da bulunan kadın sığınma evine yerleştirildi. Kadın sığınma evi yetkilileri Z.A. isimli genç kadını dün sabah saatlerinde asılı halde buldu. Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

■ SERKAN ÖZCAN