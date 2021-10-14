Salihli’de fuhuş yapan Özbek kadın gözaltında

MANİSA Salihli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda biri yabancı uyruklu olmak üzere 2 kişi yakalandı. Yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilirken, ikamet ise 30 günlüğüne mühürlendi. Salihli'de fuhuş, fuhuşa aracılık ve yer temini yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, Atatürk mahallesindeki bir eve düzenledikleri baskında, Özbekistan uyruklu N.K. (38) ile fuhuşa aracılık yaptığı tespit edilen H.Ö'yü yakalandı.

■ EMRE SAÇLI