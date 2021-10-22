Renklerle terapi

MANİSA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yatan hastalar, resim yaparak tedavi oluyor. Duvarları süsleyen hastalar hem rehabilite oluyor hem de yaşam alanlarını güzelleştiriyor. Hastalar resim sayesinde tedavilerinde ilerleme kaydederken, hastanenin dış cephesindeki 3 boyutlu resimler büyük beğeni topladı.

Çeşitli hayvan figürleri ve çiçeklerle bezenen duvarları resim öğretmeni eşliğinde boyayan hastalar eğlenceli vakit geçiriyor. Başhekim Yardımcısı Psikiyatri Uzm Oktay Koçabaş, "Halk eğitim merkezince görevlendirilen resim öğretmeni ve hastalar birlikte duvarları renklendiriyor. Hastaların iyileşme süreci olumlu etkileniyor" dedi.

RESİM öğretmeni Kamil Güngör de, proje ile hastanenin daha güzel bir görünüme kavuştuğunu söyleyerek, "Rehabilitasyon merkezinde hastalarla birlikte duvar resimleri yapıyoruz. Hastaneyi çok daha güzel, insanların mutlu olabileceği bir alan haline getiriyoruz. Hastalar hem eğleniyor hem de bir işe yaradıklarını hissediyorlar" diye konuştu.

NERMİN UÇTU