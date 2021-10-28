Üretici ‘Beyaz Altın’a dönüyor Manisa’da destekler sayesinde yeniden

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Manisa'da yeniden artan pamuk ekim alanlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Özkasap, yaklaşık 10 yıl önce tükenme noktasına gelen pamuk ekiminin özellikle son 3 yılda, yapılan desteklemelerin ve makineli hasada geçişin de olumlu etkisi ile artış gösterdiğini belirtti. Manisa'nın 2016 yılında 28 bin hektar olan ekim alanının desteklemelerin arttığı daha ilk yılda 50 bin hektar seviyelerine yaklaştığını vurguladı. Özkasap, "Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün verilerine göre 2019 yılında 87 bin dekar alanda 53 bin 500 ton üretim yapan Manisalı üreticilerimiz, 2021 yılının son rakamlarına göre 105 bin dekar alanda 62 bin ton pamuk üretimi gerçekleştirdi. Bu da üreticimizin pamuğa dönüş yaptığının bir göstergesidir" dedi. Özkasap, Manisa Ticaret Borsası'na üye pamuk çırçır fabrikası işletmelerinin de makine ve teknolojilerini günümüzün kalite ve verim standartlarına göre yenileyerek, Manisa'nın "Beyaz Altın"a dönüşünün devam etmesi için üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi.



ATA MİRASIMIZ

Özkasap, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarım ve tarıma dayalı ekonomideki stratejik öneminin yanı sıra, hayatın pek çok alanında ihtiyaç duyduğumuz, ata mirasımız 'Beyaz Altın'a emek veren, geri dönüşüne destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Manisa Ticaret Borsası olarak bizler de üye işletmelerimiz ile birlikte üretimden ihracata bu zincirin birer halkası olarak, Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bu bereketli topraklarda üretmek ve üretenin yanında olmak için çalışıyoruz. Manisa'yı ön plana çıkaran üretim ve stratejik ürün çeşitliliğinde, Coğrafi İşaret Tescilli ürünü "Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü", sürekli gelişen zeytinciliği ve Manisa'yı ülkemizin en önemli tarım ve tarıma dayalı sanayi merkezlerinden birisi konumuna taşımış diğer pek çok ürünü gibi Manisa pamuğunun da Manisa'nın üretim dinamiklerindeki kıymetli yerini yeniden alacağına inanarak, tüm üreticilerimize ve işletmelerimize bereketli bir sezon diliyoruz."



MANİSA GÜÇLÜ BİR PAMUK ÜRETİCİSİ

GERİ dönüşler ile Manisa'nın yeniden güçlü bir pamuk üretici olmasının, sağlayacağı değer zinciri dolayısıyla yerel ve ulusal ekonomi adına çok önemli olduğuna dikkat çeken Özkasap, bu artıştan son derece memnuniyet duyduklarını belirtti.

MAZOT VE GÜBRE DESTEKLERI ÇOK ÖNEMLI

ÖZKASAP, "Pamuğa yönelmeyi destekleyen en önemli faktörlerden bir tanesi de pamuk toplama makinelerinin devreye girmesi oldu. Son yıllara baktığımızda ise Tarım ve Orman Bakanlığımızca kütlü pamuğa verilen kilogram başına 1 lira 10 kuruş prim ile dekar başına verilen toplam 66 kuruş mazot ve gübre destekleri ise ekim ve üretim artışında önemli bir faktör olmaya devam edecektir. Çünkü üreticilerimizin ekim kararı üzerindeki en önemli etken kuşkusuz pamuk üretiminden ekonomik kazanç sağlayıp sağlayamadıklarıdır" diye konuştu.