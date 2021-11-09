62 öğrenci yedikleri gıdalardan zehirlendi

MANİSA Turgutlu'da 60 öğrenci gıdadan zehirlendi. Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul kantininden çiğköfte alan öğrenciler bir süre sonra kusmaya başladı. Okula çok sayıda ambulans sevk edilirken gıda zehirlenmesine maruz kalan 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Ardından Turgutlu Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de gıdadan zehirlendiği tahmin edilen öğrenciler sağlık kuruluşlarına sevk edildi. İlçede 62 öğrencinin gıda zehirlenmesine maruz kaldığı öğrenildi.

■ İLKER UYAR