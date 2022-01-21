Furkan sokak köpeği saldırısında yaralandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde 19 Ocak'ta okula gitmek için evinden çıkan 11 yaşındaki Furkan Sakız evden ayrıldıktan 5 dakika sonra bir sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralandı. Köpeğin sağ bacağından ısırması üzerine bir anda acı içinde yere yığılan küçük çocuğun imdadına çevre esnafı yetişti. Saldırgan köpek ve arkasından gelen diğer köpekleri kovalayan esnaf, küçük çocuğu Gördes Devlet Hastanesi acil servisine götürerek tedavisini yaptırdı. Küçük çocuğa 3 günlük rapor verildi.

'BİR DAHA OLABİLİR'

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Gördes Fatih Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Furkan Sakız, "Arkamdan köpek gelmiş, bacağımdan tuttu, ben de yere düştüm. Isırdıktan sonra kaçtı. Bir taneydi ama arkada da köpekler vardı. Bir esnaf yardım etti. Canım çok acıdı. Bu bir daha olabilir. Arkadaşlarımın da başına gelebilir. Bu köpekler arkadaşlarıma da saldırmış. Bunlara bir önlem alınması lazım artık" diye konuştu. Sokağa çıkmaktan artık korkar hale geldiklerini kaydeden Anne Mediha Sakız, "Ben artık korkuyorum. Mahallemizde çocuklar olsun, yetişkinler olsun herkesi ısırıyorlar. Sokağa çıkmaya korkuyoruz. Gereken neyse yapılsın artık" dedi.

"ACİLEN BARINAK YAPILMALI"

BABA Muzaffer Sakız, "Oğlum şu an da iyi ama bu duruma bir önlem alınması lazım. Gördes Belediyesi bu köpekleri sokaktan acilen toplamalı ve barınak yapılmalı. Ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Bir tane daha çocuğumuz, geleceğimiz kesinlikle ve kesinlikle zarara uğramamalı. Bunlar bizim canımız. Gördes'te yüzlerce başı boş köpek var. Buna önlem alınmalı. Niye çözüm bulunmuyor anlamıyorum" dedi.

■ NERMİN UÇTU