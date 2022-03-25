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Haberler Manisa Kanadalı sosyal medya fenomeni ‘Yeşim’ için geldi

Kanadalı sosyal medya fenomeni ‘Yeşim’ için geldi

25.3.2022

Kanadalı sosyal medya fenomeni ‘Yeşim’ için geldi

MANİSA Turgutlu'da 'Yeşim Kedi' ile yaşadığı diyaloğuyla tanınan fenomen kasap, Kanadalı sosyal medya fenomeni Jeremy Miller'ın sürpriz ziyaretiyle sevindi. Miller, 2019 yılında ölen Yeşim'in mezarını da ziyaret etti.

Türkiye'de 20 gündür bulunan, İstanbul ve İzmir'i ziyaret eden Miller, sosyal medyadan takip ettiği Manisalı hayvansever İkram Korkmazer'i de işyerinde ziyaret etti. Hayvansever Korkmazer'in kasap dükkanında bulunan kedisi 'Sarıkız' ve köpeklerle vakit geçiren Miller, 2019 yılında ölen Yeşim isimli kedinin de mezarını ziyaret etti. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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