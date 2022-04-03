122 yıllık gelenek! İftar sofralarını süslüyor

Ramazana özel uygulanan bu tarifin lezzetini bilenler, iftar öncesi helva almak için sıraya giriyor.

Mustafa Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanın gelmesiyle asırlık tarifi uygulamaya başladıklarını ifade ederek, "Bu, bizim dede mesleğimiz. El emeği çok fazla olan bir lezzet. Üretimde püf noktaları çok fazla. Kavrulmuş susam, şeker ve çöven ile başlıyor mesaimiz. Akşama kadar müşterilerimizin taleplerine yetişmeye gayret ediyoruz. Demirci'nin yanı sıra dışarıya da çok satıyoruz ramazan ayında. İzmir, Ankara ve İstanbul gibi illere de ramazan ayında gönderiyoruz." diye konuştu.