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Manisa’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu madde satışı yapan 1 kişi de gözaltına alındı.

İHA

26.05.2022, 16:45

Manisa’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde D.B. isimli şahsın uyuşturucu madde temin ettiği istihbaratı üzerine şahsa operasyon düzenledi. KOM Şube Müdürlüğü Narkotik Köpeği Börü ve Şehzadeler İlçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın aracında yapılan aramada uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ile 10 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesinde G.V. isimli şahsın uyuşturucu satışı yaptığına dair istihbarat üzerine harekete geçti. Evde yapılan aramalarda metamfetamin olduğu değerlendirilen 5 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 23 adet reçeteli hap, 17 adet cinsel güç arttırıcı hap ile 48 bin 155 TL, 300 dolar, 60 euro nakit para ele geçirildi.

Operasyonda D.B. ve G.V. gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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