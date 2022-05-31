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Haberler Manisa Manisa'da jeopark alanında akılalmaz görüntü! Çöplüğe çevirdiler

Manisa'da jeopark alanında akılalmaz görüntü! Çöplüğe çevirdiler

Manisa'da, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı 'Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki Divlit Yanardağı'ndan gelen görüntü tepkilere neden oldu. Alan duyarsız kişiler tarafından adeta çöplüğe çevrildi. Atıklar belediye ekiplerince temizlenirken polis çöp döken kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

DHA

31.05.2022, 16:04

Manisa'da, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı 'Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki Divlit Yanardağı'na dökülen çöpler, tepki çekti.

Manisa’da jeopark alanında akılalmaz görüntü! Çöplüğe çevirdiler

Kula ilçesinde, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı alanında yer alan ve her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Divlit Yanardağı'na, duyarsız kişiler tarafından dökülen çöpler tepkilere neden oldu.

Manisa’da jeopark alanında akılalmaz görüntü! Çöplüğe çevirdiler

Alandaki atıklar Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi tarafından temizlendi. Belediye yetkilileri, özellikle pandemi sürecinden sonra tabldot usulüne geçilmesiyle toplu yemeklerin ardından aynı görüntülerle karşılaştıklarını dile getirdi.

Manisa’da jeopark alanında akılalmaz görüntü! Çöplüğe çevirdiler

Yetkililer, çöp döken kişilerin tespit edilmesi için durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, konuyla ilgili çalışma başlattı.

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