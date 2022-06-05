  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'daki acı kaza Mert'in sonu oldu

Manisa'daki acı kaza Mert'in sonu oldu

Son dakika... Manisa’nın Yunusemre ilçesinde medyana gelen acı kazada seyir halindeyken devrilen otomobilin sürücüsü 22 yaşındaki Mert Özoral yaşamını yitirdi.

DHA

05.06.2022, 12:19

Manisa’daki acı kaza Mert’in sonu oldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde seyir halindeyken takla atan otomobilin sürücüsü Mert Özoral (22), hayatını kaybetti.

Kaza, 03.45 sıralarında, Yunusemre ilçesinin Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Horozköy istikametinden Muradiye istikametine seyir halinde olan Mert Özoral idaresindeki 35 ZV 0048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Özoral'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özoral'ın cenazesi, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA