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Haberler Manisa Manisa'da sokak ortasında silahlı kavga!

Manisa'da sokak ortasında silahlı kavga!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen olayda iki kişi arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya döndü. Gözaltına alınan F.A polise verdiği ifadesinde Y.A'yı tanımadığını, evine gireceği sırada saldırıya uğradığını ve darp edildiğini öne sürdü.

AA

20.06.2022, 09:05

Manisa’da sokak ortasında silahlı kavga!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki kişi arasında yaşanan kavgada 1 kişi yaralandı. Hafsa Sultan Mahallesi 4918 Sokak'ta Y.A (30) ve F.A (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Y.A, yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırdı.

Gözaltına alınan F.A ise polise verdiği ifadesinde Y.A'yı tanımadığını, evine gireceği sırada saldırıya uğradığını ve darp edildiğini öne sürdü.

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