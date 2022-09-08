Ağlayan Kaya’da türkü dolu gece

ŞEHZADELER Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri ve Yaz Konserleri kapsamında, Mümin Sarıkaya Konseri gerçekleştirildi. Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı, seslendirdiği türkülerle konser alanına gelenlere türkü dolu bir gece yaşattı. Konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Beğenilen türküleri, alanı dolduran müzik severler için seslendiren Sarıkaya, "Ben Yoruldum Hayat", "Öldüğümü Bilmesinler" gibi duygu yüklü parçalarla kalabalığı duygulandırdı. Sarıkaya, hazırlıklarını tamamladığı ama henüz piyasaya çıkmayan yeni türküsünü de Manisalılar için seslendirdi. Vatandaşlar Sarıkaya'nın seslendirdiği türkülere eşlik etti. Anadolu'nun farklı yörelerine ait ezgilere ses veren şarkıcı, kendi bestelerinin yanı sıra dillerden düşmeyen türküleri de söyledi.

2 saatlik sahne performansıyla alkışlanan Sarıkaya, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler sanatçıya çiçek ve Manisa'nın şifalı Mesir Macunu'ndan takdim ederek, performansı için sanatçıyı tebrik etti. Manisa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mümin Sarıkaya, kendisini Manisalılarla buluşturan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve tüm ekibine teşekkür etti.