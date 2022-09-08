Mesir macunu üretiminde hedef 160 ton

MESİR Macunu 5 asırdır şifa niyetine dağıtılırken, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği, festival yapılmamasına rağmen 160 ton üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, koronavirüs salgını nedeniyle 3 yıldır yapılamamasına karşın kentte macun üretimi ve tüketimi artıyor. UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, her yıl nisan ayının son haftasında gerçekleştirilen festival, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'den bu yana yapılamıyor. Mesir macunu üretimi ise salgın döneminde de sürdü.

En çok üretimi, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği gerçekleştiriyor. Derneğe ait mesir macunu imalathanesinde, festivalin son kez yapıldığı 2019'da, 80 ton mesir macunu üretildi. Festivalin gerçekleştirilemediği 2020'de bu miktar 100 tona, geçen yıl 120 tona çıktı. Festivalin bu yıl da yapılamayacağının duyurulmasına karşın dernek yetkilileri üretimi 160 tona çıkarmayı hedefliyor.

TALEP GİDEREK ARTIYOR

DERNEK Başkanı Ufuk Tanık, hemen her yıl derneğin yıllık mesir macunu üretiminin yaklaşık yüzde 5'inin festivalde Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden dağıtıldığını anlattı. Festivalin 3 yıldır gerçekleştirilememesine karşın mesir macununa olan talebin arttığına işaret eden Tanık, "Bu geleneğin bunca yıl sürmesinin nedeni, mesir macunun şifalı olduğu inancı. İçindeki baharatların insan vücuduna ayrı ayrı faydaları var. Kovid-19 salgınıyla hepimiz doğal gıdalara yöneldik, birtakım gıda takviyeleri aldık. Mesir macunu da bu ürünler arasında yer aldı." diye konuştu. Tanık, mesir macununa artan talebi karşılamak için imalathaneyi modernize ettiklerini de dile getirdi.

5 ASIRDIR SÜREN GELENEK

MANİSA'DA her yıl 21 Mart'ta Nevruz Bayramı'nda törenle karılmaya başlanan mesir macunu, nisan ayının son haftasında Sultan Camisi kubbesi ve minareleri ile çevredeki evlerin balkonlarından halka saçılıyor. Şifa verdiğine inanılan macunun yapımında zencefil, zulumba, kişniş, kebabiye, havlıcan, Hindistan cevizi, anason, hıyarşembe, çam sakızı, zaferan, tarçın, hardal, karanfil, meyan balı gibi birçok baharat kullanılıyor.

■ CÜNEYT HASÇELİK