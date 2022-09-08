Muradiye OSB’ye yeni alan kazandırılacak

Yönetime geldikleri 2021 yılı Mart ayından bu yana sanayi bölgesinde sathi kaplamadan elektriğe, çevre temizlik faaliyetlerinden markalaşma çalışmalarına konuşmasında yer veren Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Manisa'ya ve sanayicilere önemli bir müjde de verdi. Kıvırcık, Muradiye OSB'nin çok yakın zamanda genişleyeceğini, genişleme alanı olarak talep edilen bölgenin Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından onaylandığını, çok yakında komisyon toplanarak alanın Muradiye OSB'ye kazandırılacağını söyledi.

MANİSA'DA BİR İLK

Manisa'da ilk defa bir organize sanayi bölgesinin tarım alanlarına genişlemeyeceğini vurgulayan Kıvırcık, "Manisa da ilk defa bir OSB, 500 m2 den 50.000 m2 ye kadar sanayicisini içinde barındıracak ve gerçek maliyetleri hesaplanarak sanayicisine uygun şartlarda arsa tahsis edecek. 1 ay içinde yer seçimi komisyonunu topluyoruz. Yıl sonu itibarı ile de ön satış ile yerleri sanayicimize tahsis edeceğiz. Eylül ayında yeni bölgemizin lansmanını ticaret ve sanayi odamızla birlikte yapacağız. Manisalı sanayicimize hayırlı olsun" dedi.

SANAYİCİYE UYGUN ARSA

Muradiye OSB'nin 2000'li yılların başında imara açıldığını belirten Kıvırcık, "Burası çarpık yapılaşmış bir sanayi bölgesiydi. 1 Temmuz 2017'de yürürlüğe giren Islah OSB kanunu ile bölgemiz 2018'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurusunu yapmıştı. 31 Mayıs 2020'de ise ıslah sürecini başarıyla tamamlayıp tüzel kişilik kazadı. Bu süreçte emeği geçen her kuruma teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. OSB'de sanayiciye uygun arsa tahsisi yaptıklarını belirten Kıvırcık, "Toplam sanayi parsel sayısının 1/ 3 oranında işyeri açma ve çalışma ruhsat sayısını tamamlamamız sebebi ile bölgemiz 26 şubat 2021'de ilk seçimini yaptı. Sanayici ve katılımcılarımızın teveccühü neticesinde ben ve arkadaşlarım müteşebbis heyete seçildik. Ticaret ve Sanayi odası başkanımızın desteği ile de yönetim kurulu tamamen sanayicilerden oluştu. Bugüne kadar yaptığımız bu hizmetleri katılımcılarımızdan aldığımız m2 başına 11 kuruş ile yaptık" dedi. Bölgede devrim niteliğinde imar planlarının revize edildiğini belirten Kıvırcık, "Bölgemiz ıslah sürecine girerken yer seçiminde yapılan teknik bir hatayı düzeltmek için yaklaşık 4 ay uğraştık. Başarılı imar planı revizemiz sayesinde bölgemiz yaklaşık 65 bin m2 hizmet destek alanı kazandı. Bu gördüğünü dükkanlar bu başarının meyvesidir. Biz bu dükkanları yapmaya karar verdiğimizde kasamızda 1,8 milyon paramız vardı. Daha proje aşamasında dükkanların yüzde 50'sini sattık. Şu an 142 adet dükkandan sadece 20 adet dükkan kaldı. Bu yönetim ve denetim kurulu arkadaşlarımla titizlikle çalıştığımız ve başarıya ulaştırdığımız bir projedir"dedi.

200 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Bölgeye 200 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını belirten Kıvırcık, "265 milyon TL bütçe ile girdiğimiz 1. etap yatırımlarını tamamen dükkanlardan elde ettiğimiz gelirle tamamlayacağız. 2. etaptaki sıcak asfalt ve arıtma yatırımları içinde bakanlık kredisi kullanacağız.13 yıl vadeli %3 yıllık faizi olan dünya bankası kredimizde hazır" dedi.

MUOSB'DEN PAKİSTAN'A DESTEK

MURADİYE Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti olağan toplantısı Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay başkanlığında 6 Eylül 2022 Salı günü gerçekleşti. MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ile yönetim kurulu ve heyet üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda imar, altyapı ve çevre konuları masaya yatırıldı. Yunusemre Kaymakamı ve MUOSB Müteşebbis Heyeti Başkanı Kantay, dost ve kardeş ülke Pakistan'daki sel felaketinden dolayı üzgün olduklarını ve tüm Manisa gibi Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nin de üzerine düşeni yaparak en kısa sürede yardımların ulaştırılacağını söyledi.

CÜNEYT HASÇELİK