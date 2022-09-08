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Haberler Manisa Tarıma kazandırılan atıl arazide ilk hasat

Tarıma kazandırılan atıl arazide ilk hasat

8.9.2022

Tarıma kazandırılan atıl arazide ilk hasat
ŞEHZADELER Belediyesi'nin Sancaklıbozköy Mahallesi'nde atıl durumdayken temizlik çalışması yaparak silajlık mısır ekimi yaptığı arazide yetişen ürünlerin hasadı yapıldı. Hasat çalışmaları esnasında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, biçerdöver makinesine binerek çalışmaları takip etti. Hasat edilen silajlık mısırların ilçede büyükbaş hayvan besiciliği yapan üreticilere ücretsiz olarak dağıtılacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yapılan ürün hasadı ile birlikte 300 adet silajlık yem paketi elde edildiğini ifade etti.
UZUN yıllar atıl durumda olan bir alanı tarıma kazandırarak, büyük baş hayvan besiciliği yapan vatandaşlara destek vereceklerini ifade eden Başkan Çelik, "Tüm hazırlık çalışmalarının ardından bu alanda silajlık mısır ekimi yaparak, üretime başladık. Amacımız üreticiye destek olmaktır. Tüm bu çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından 1 ila 30 büyük baş hayvanı bulunan besici hemşerilerimize, yaklaşık 400 kilo halinde hazırlanan bu yem paketleri ücretsiz olarak vereceğiz. Buradaki amacımız, üreticimizi her alanda desteklemek. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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