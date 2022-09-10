Genç mühendis ölüme raylarda yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Harmandalı Mahallesi Çakalazmağı Mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi. Ankara-İzmir seferini yapan tren hemzemin geçitten geçmeye çalışan ziraat mühendisi Şükrü Sever (26) idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç trenin önünde yaklaşık 500 metre raylarda sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Trende yolculuk yapan tıp fakültesi öğrencileri, Sever'i ilk müdahalesini yaptı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede genç mühendisin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle motorları durdurulan trendeki yolcular sıcak hava nedeniyle trenden indi. Bazı yolcular meraklı gözlerle olan biteni seyrederken, bazı yolcular da kendilerini almaya gelen araçlarla olay yerinden ayrıldı.

Aydınlı olduğu öğrenilen Sever'in cansız bedeni Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Trende yolculuk yapan Kadir Çelik, "İlk anda bir şey hissetmedik. Tren durduktan sonra biri, içeride hemşire, doktor var mı diye bağırdı. Bir hemşire çıktı, götürdüler. Ben yolculardan birinin hasta ya da kalp krizi geçirdiğini düşündüm. Trenden indiğimizde kazayı fark ettik. Neredeyse 500 metre sürüklemiş. Araçta ne motor kalmış ne bir şey" diye konuştu. Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, olay nedeniyle duran seferler 2 saat sonra yeniden başladı.

SERKAN ÖZCAN