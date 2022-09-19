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Haberler Manisa Manisa alev alev! Orman yangını panik yarattı!

Manisa alev alev! Orman yangını panik yarattı!

Manisa'ya bağlı Akhisar ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA

19.09.2022, 15:08 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022, 15:45

Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa alev alev! Orman yangını panik yarattı!

Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Manisa alev alev! Orman yangını panik yarattı!

Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

Manisa alev alev! Orman yangını panik yarattı!

İhbar üzerine bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz ve 4 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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