Manisa’da jandarma geniş kapsamlı motosiklet denetimi yapıyor!

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından hem motosikletlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçmek hem de suça karışmış ya da çalıntı motosikletlerin yakalanması amacıyla eş zamanlı denetim yapıldı.

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması Motosikletli Timi ve Asayiş Jandarma Motosikletli Tim Komutanlıkları ile Trafik Jandarması Tim Komutanlıkları ve Asayiş Jandarma Tim Komutanlıklarından oluşturulan karma ekipler tarafından hem motosikletlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçmek hem de suça karışmış ya da çalıntı motosikletlerin yakalanması amacıyla denetimler yapıldı.