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Haberler Manisa Manisa'da jandarma geniş kapsamlı motosiklet denetimi yapıyor!

Manisa'da jandarma geniş kapsamlı motosiklet denetimi yapıyor!

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, motosikletlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı kazaların önünü almak ve suça karışan motosikletlerin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı motosiklet denetimi yapmaya başladı. Denetimler sayesinde 1 ay içerisinde 19 adet çalıntı kaydı ile 20 adet yakalama kaydı ve şase ve motor numarası kazınmış 38 adet buluntu aranan motosiklet yakalandı.

İHA

08.10.2022, 16:46 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022, 16:47

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından hem motosikletlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçmek hem de suça karışmış ya da çalıntı motosikletlerin yakalanması amacıyla eş zamanlı denetim yapıldı.
Manisa'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması Motosikletli Timi ve Asayiş Jandarma Motosikletli Tim Komutanlıkları ile Trafik Jandarması Tim Komutanlıkları ve Asayiş Jandarma Tim Komutanlıklarından oluşturulan karma ekipler tarafından hem motosikletlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçmek hem de suça karışmış ya da çalıntı motosikletlerin yakalanması amacıyla denetimler yapıldı.

Manisa’da jandarma geniş kapsamlı motosiklet denetimi yapıyor!

43 trafik ve asayiş personelinin katıldığı denetimlerde motosiklet sürücülerine kaskın hayat kurtarıcı önemi anlatılarak "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" adlı bilgilendirme broşürü verildi. Ayrıca denetim esnasında herhangi bir eksiği bulunmayan 23 motosiklet sürücüsüne "Görünür Ol, Güvende Kal" sloganlı reflektif yelek dağıtıldı.

Manisa’da jandarma geniş kapsamlı motosiklet denetimi yapıyor!

217 motosiklet ve sürücünün kontrol edildiği denetimlerde; 3 motosiklet sürücüsü hakkında cezai işlem uygulanırken, 45 motosiklet trafikten men edildi, yakalama kaydı bulunan 9 motosiklet, çalıntı kaydı bulunan 3 motosiklet ve şase ve motor numarası kazınmış 18 buluntu motosiklet yakalandı.

Manisa’da jandarma geniş kapsamlı motosiklet denetimi yapıyor!

Denetimler esnasında özellikle çalıntı kaydı ile aranan motosikletlerin tespiti için şase ve motor numaralarından sorgu yapılırken, yapılan sorgu sonucunda son 1 ay içerisinde 19 adet çalıntı kaydı ile 20 adet yakalama kaydı ve şase ve motor numarası kazınmış 38 adet buluntu aranan motosiklet yakalandı.

Manisa’da jandarma geniş kapsamlı motosiklet denetimi yapıyor!

"YAPTIĞIMIZ DENETİMLERDE BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI KAZALARDA DÜŞÜŞÜMÜZ MEVCUT"

Manisa il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde ölümlü ve yaralanmalı kazaların azaltıldığına dikkat çeken Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, "Manisa'da 194 bin adet tescilli motosiklet bulunmaktadır. Bu da Türkiye genelinde Manisa'yı motosiklet sayısında 4. sırada yerleştirmektedir.

Manisa’da jandarma geniş kapsamlı motosiklet denetimi yapıyor!

Motosikletlerin sayısının yüksekliğine paralel olarak Manisa'da trafik kazalarına karışan motosiklet sayıları da oldukça yüksek seviyededir. Biz de Manisa İl Jandarma Komutanlığı olarak Manisa'da motosiklet kazalarının sayısını düşürmek ve kazalardaki ölüm oranlarını düşürmek için denetimler yapıyoruz. Bu denetimlerde tescilsiz motosikletler ya da trafik kurallarına aykırı motosikletlere işlemlerin yapılmasının yanında motosiklet kullanıcılarına kaskın önemi hakkında da eğitimler verilmektedir. Çünkü motosiklet sürücüleri incinebilir yol kullanıcılarıdır. Bunları kaza anında koruyacak olan sadece kasktır.

Manisa’da jandarma geniş kapsamlı motosiklet denetimi yapıyor!

Kaska ve koruyucu kıyafetlere vurgu yaparak vatandaşlarımızın kazalarda yaralanmalarının ve ölümlerinin önüne geçmek istiyoruz. Yaptığımız denetimlerde bir önceki yıla göre ölümlü ve yaralanmalı kazalarda düşüşümüz mevcut. Bu düşüşleri daha aşağı çekmek için motosikletlerle ilgili toplu denetimlerimiz devam edecektir" diye konuştu.

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