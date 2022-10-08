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Haberler Manisa Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor. Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de tutuklandı.

08.10.2022, 14:47

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İlçede takibe alınan araç içerisinde ve şahısların kaldıkları otelde yapılan aramalarda 96,51 gram metamfetamin maddesi, 15 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 9 bin 850 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden N.E. (32) ve C.Ö. (20) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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