Boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak katletti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Zafer Zeybek ile Huriye Zeybek çifti, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Önceki akşam 22.45 sıralarında Şehzadeler ilçesi, Peker Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerindeki Kırçal apartmanındaki evlerinde ikili arasında yine sözlü tartışma çıktı. Zeybek çiftinin maddi sorunlar yaşadığı için sık sık kavga ettikleri biliniyordu.



POLİSİ ARAYIP İHBARDA BULUNDU

Benzer bir tartışmanın yaşandığı gece sinirler iyice gerildi. Zafer Zeybek, kendisinden boşanmak isteyen eşi Huriye Zeybek'i dinlemek yerine, mutfaktan bıçak almaya karar verdi. Yaşlı adam 60 yaşındaki eşini hiç tereddüt etmeden bıçakladı. Talihsiz kadın bir anda yerde kanlar içinde kaldı. Paniğe kapılan Zafer Zeybek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, "Eşime zarar verdim, gelin, sağlık ekiplerine de haber verin" diye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.





OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

KISA sürede Kırçal Apartmanı'ndaki Zeybek çiftinin evine giden ekipler, karın bölgesinden bıçaklanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinin cesedi başında bekleyen Zafer Zeybek ise suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Zafer Zeybek'in ilk ifadesinde, eşinin kendisinden boşanmak istediğini, bu yüzden tartıştıklarını, kendini kaybettiğini ve çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Huriye Zeybek'in cansız bedeni Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SERKAN ÖZCAN