Öğrencisinin ayağını kırdı

Manisa'da 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Yusuf Ç, Fen Bilgisi dersinde pet şişeyle oynadığı iddiasıyla öğretmeni Önder K. tarafından darp edildi. Darp edilen öğrenciyi, gözü dönmüş öğretmenin elinden diğer sınıflardan çıkan öğretmenler kurtardı. Sınıftaki öğrencilerin gözünün önünde dakikalarca tekmelenen çocuğun yüzünde morluk ve şişlik, sağ bacağında ise iki kırık tespit edildi.

Durumun öğrenilmesi üzerine anne Reyhan ve baba Emrah Ç, karakola giderek öğretmenden şikayetçi oldu. Hakkında Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce idari soruşturma başlatılan ve açığa alınan şüpheli öğretmen ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

"HAK ETTİGİ CEZAYI BULACAK"

DAHA önce aynı okulda kızını da okuttuğunu dile getiren anne Reyhan Ç, "Böyle bir şey ilk defa başıma geldi. Herkesin bana söylediği şey, 'Önder hocanın şeker hastalığı var, bu yüzden öfke kontrolü yokmuş, ondanmış.' Yapılan tüm açıklama bu. Ben bu işin peşini bırakmayacağım, oğlumun ayağı iki yerden kırık. Benim çocuğumun yüzü morluk içinde, burnu şiş. Önder hoca hak ettiği cezayı bulacak" dedi.

■ SERKAN ÖZCAN