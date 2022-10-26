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Haberler Manisa Sakatım diyerek dileniyordu... Zabıtayı görünce depar attı!

Sakatım diyerek dileniyordu... Zabıtayı görünce depar attı!

Manisa'ya bağlı Şehzadeler ilçesinde dilencilik yapıldığına dair ihbar alan zabıta ekipleri harekete geçti. Ekiplere yakalanmamak için sulama kanalına saklanan Recep Ç. isimli düzenbazın, kaçamayacağını anladığında sulama kanalından koşarak çıkması dikkat çekti. Yakalanan dilenci hakında işlem başlatılırken, üzerinden çıkan paralar kamuya aktarıldı.

İHA

26.10.2022, 15:55

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde koltuk değneğiyle "sakatım" diyerek dilenen bir kişi zabıta ekiplerinden saklanmak için girdiği sulama kanalından koşarak çıktı.

Sakatım diyerek dileniyordu... Zabıtayı görünce depar attı!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Gediz Kavşağı civarında koltuk değneğiyle "sakatım" diyerek dilenen bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağı zabıta ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların duygularını istismar eden Recep Ç. İsimli dilenci, zabıta ekiplerinden yakalanmamak için sulama kanalına saklandı.

Sakatım diyerek dileniyordu... Zabıtayı görünce depar attı!

Ekiplerden kaçamayacağını anlayan Recep Ç.'nin sulama kanalından zorlanmadan çıkması ise dikkat çekti.

Üzerinde yapılan aramalarda 120 TL para el koyan ekipler dilenen Recep Ç., hakkında Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem başlatırken el konulan paralar da kamuya aktarıldı.

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