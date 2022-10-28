Yunusemre’de kentsel dönüşüm başlıyor

Yunusemre Belediyesi'nin, 2 mahallede hayata geçirmeyi planladığı kentsel dönüşüm, start alıyor. Proje kapsamında ilk olarak Mutlu Mahallesi'nde hak sahipleriyle sözleşme süreci tamamlanma aşamasına geldi. Mutlu Kent Sitesi ismini taşıyan projede ilk kazma çok yakında vurulacak.



MODERN VE KONFORLU YAPILR

Kısa süre içerisinde ilk kazmayı vurmayı planladıklarını aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sürece ilişkin bilgi verdi. Başkan Çerçi, "Birinci derecede deprem kuşağında yer alan şehrimizde vatandaşımızın depreme dayanıklı, konforlu ve modern binalarda yaşaması için uzun süredir çalışıyoruz. Bu anlamda ilk olarak kullanım ömrünü tamamlayan, çarpık yapılaşmanın yoğunlukla yer aldığı, ulaşımın dahi zor olduğu Mutlu Mahallemizde kentsel dönüşüme başlıyoruz. Mutlu Kent Sitesi olarak adlandırdığımız projede hak sahiplerimizin yüzde 99'u ile sözleşme imzalandı. İnşallah kısa süre içerisinde de ilk kazmayı vurmayı planlıyoruz" diye konuştu.



KONUTLAR YENİLENİYOR

İlçede kullanım ömrünü tamamlayan konutların yenilenmesi amacıyla Yunusemre Belediyesi'nin hayata geçireceği kentsel dönüşüm projesi başlıyor. 10,81 hektar büyüklüğündeki Lalapaşa ve Mutlu Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesinin Mutlu Mahallesi'ni kapsayan 11.534 metrekare imarlı alana sahip 2. etabında hak sahiplerinin yüzde 99'u ile sözleşme imzalandı. Çok yakında 'Mutlu Kent Sitesi'nin inşaatlarına başlanacak.

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