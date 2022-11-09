Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar! 1’i ağır 4 yaralı var!

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de savrulurken, 66 LB 666 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet Şahan ve yolcu olarak bulunan Nejdet Kalelioğlu (59) ile 64 AAY 277 plakalı otomobil sürücüsü Cemil Çimen ve yolcu olarak bulunan Enginar Çimen (59) yaralandı.