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Haberler Manisa Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar! 1'i ağır 4 yaralı var!

Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar! 1'i ağır 4 yaralı var!

Manisa'da meydana gelen trafik kazasında, Ahmet Şahan idaresinde otomobil ile Cemil Çimen hakimiyetindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan her iki araç içindeki sürücüler ve yolcu konumunda bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İHA

09.11.2022, 16:58

Manisa'nın Kula ilçesine iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı.

Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar! 1’i ağır 4 yaralı var!

Kaza, saat 12.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme kavşağında meydana geldi.

Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar! 1’i ağır 4 yaralı var!

Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Ahmet Şahan (72) idaresindeki 66 LB 666 plakalı otomobil, Kula-Eşme karayolundan İzmir-Ankara D300 karayoluna çıkmak isteyen Cemil Çimen (68) idaresindeki 64 AAY 277 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar! 1’i ağır 4 yaralı var!

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de savrulurken, 66 LB 666 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet Şahan ve yolcu olarak bulunan Nejdet Kalelioğlu (59) ile 64 AAY 277 plakalı otomobil sürücüsü Cemil Çimen ve yolcu olarak bulunan Enginar Çimen (59) yaralandı.

Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar! 1’i ağır 4 yaralı var!

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar! 1’i ağır 4 yaralı var!

Burada tetkikleri yapılan yaralılardan Nejdet Kalelioğlu hayati tehlike kaydı ile, diğer yaralılar ise ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar! 1’i ağır 4 yaralı var!

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre kapandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik, ekipler tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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