‘Başıboş köpekleri artık toplayın’

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde 24 Ekim'de sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuğun babası Yücel Kılınç, oğlunun yaşam mücadelesi verdiğini, başka çocukların bu duruma düşmemesini dilediğini belirterek, soruna acil çözüm bulunmasını istedi. Oğlu Eren Kılınç'ın yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde açıklama yapan baba Kılınç, oğlunun bilincinin halen kapalı olduğunu, herhangi bir tepki vermediğini söyledi.

BU ACIYI ÇEKEN BİLİR

"ALLAH kimseye vermesin böyle bir acı, kimseyi evladıyla sınamasın" diyen Kılınç, ülke genelinde her gün sahipsiz köpeklerin neden olduğu yaralanma veya ölüm haberlerini gördüklerini ama bu konuda halen önlem alınmamasına üzüldüklerini söyledi. Kılınç, "Neden bir alan oluşturup bu köpeklere bakmıyorlar ya da bu hayvanseverler neden çıkıp da konuşmuyor. Bir yer belirleyip köpeklere bir merkez oluştursalar, insanlar da yemeğini ya da diğer ihtiyaçlarını oraya götürse olmuyor mu" dedi.

BİTLİS'İN Adilcevaz ilçesinde köpeğin ısırması sonucu kuduz olan 11 yaşındaki Mustafa Erçetin'in vefat haberine de çok üzüldüklerini vurgulayan Kılınç, "Benim oğlum da uyanmıyor ve tedaviye tepki vermiyor. 19 gündür burada ölüp ölüp diriliyorum. Bir başkasının daha canı yanmasın. Bitlis'teki çocuğun Allah ailesine sabır versin, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın inşallah. Bu acıyı çeken bilir" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK