Korkulan oldu! Marmara Gölü’nün ardından Gediz Nehri de kurudu

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınma ve beraberinde iklim değişiklikleri son yılların en kurak zamanlarının yaşanmasına neden oluyor. Manisa'da bir zamanlar balıkçılık faaliyetlerinin yapıldığı bölgedeki en büyük göllerden biri olan ve neredeyse tamamen kuruyan Marmara Gölü'nün ardından Kütahya'dan doğup Ege Denizi'ne dökülen bölgenin en önemli nehirlerinden biri olan Gediz Nehri de kurudu. Kuruyan Nehirde kimi bölgelerde karşıdan karşıya geçilebilecek duruma gelirken nehrin birçok yerinde de kum adacıkları oluştu. Demirköprü Baraj Gölü ise eksi seviyelere kadar düştü.

Su seviyesinin eksilere indiği Demirci Baraj Gölü hakkında konuşan Köprübaşı Balıkçılık Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi Başkanı Osman Doğan, "3-4 senedir yağmur yağmıyor. Yağmur yağmayınca da her sene su çekildi ve azaldı. Balıklar da zarar görüyor, vatandaşlar da zarar görüyor. 9 aydır tek damla yağmur düşmedi. O yüzden barajımız çekildi bu hale geldi. Ben çocukluğumdan beri buradayım bir günde 7 metre yükseldiğini bilirim buranın. Uşak'tan, Demirci'den gelen su burayı 3 günde çıkarır ama Allah yağmur vermiyor" dedi.

Köprübaşı ilçesine bağlı Çarıklar Mahalle Muhtarı Mehmet Doğan, "Uzunca bir zamandır ilçemize, bölgemize yağmur yağmıyor yaklaşık 9 ay oldu. Yağmur yağmadığı içinde su seviyesi çok düşük" diye konuştu.





Balıkçılık için bölgeye gelen Günay Tuna isimli vatandaş ise şunları söyledi: "Barajın en düşük hali. 59 yaşındayım baraj ilk defa bu hale geldi. İlk defa oluyor. Gördüğünüz tarlaların her tarafı su ile doluydu. Kayıklarımızı yağış olduğunda birer kademe yukarı çekerdik şimdi her geldiğimizde birer kademe aşağıya indiriyoruz."

Yaşanan kuraklık beraberinde içme suyu sıkıntısını da getirirken Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay özellikle tarımda vahşi sulamanın önüne geçilmesi gerektiğini ve suların bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının öneminden bahsetti.