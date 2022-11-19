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Haberler Manisa 5 telefonu çalması 2 dakikasını almadı! 25 bin TL'lik vurgun anı kamerada!

5 telefonu çalması 2 dakikasını almadı! 25 bin TL'lik vurgun anı kamerada!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde cep telefonu satılan dükkandaki yoğunluğu fırsat bilen hırsız, 2 dakika içinde 3 kez girip çıktığı dükkandan toplam 5 cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. Yoğunluğun dağılmasının ardından telefonların eksildiğini anlayan dükkan sahibi Deniz Hoşhan, kamera kayıtlarını incelediğinde hırsızlığı fark etti. 25 bin lira zarara uğradığını söyleyen Hoşhan, " İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık." dedi.

DHA

19.11.2022, 15:23

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kimliği belirsiz kişi 2 dakika içinde 3 defa geldiği iş yerinin vitrininden piyasa değeri 25 bin TL olan 5 cep telefonu çaldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

5 telefonu çalması 2 dakikasını almadı! 25 bin TL’lik vurgun anı kamerada!

Olay, 14 Kasım günü saat 16.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı'nda cep telefonu satışı yapılan bir dükkanda meydana geldi.

5 telefonu çalması 2 dakikasını almadı! 25 bin TL’lik vurgun anı kamerada!

Deniz Hoşhan'ın diğer müşterilerle meşgul olmasını fırsat bilen kişi, dükkana 2 dakika içerisinde 3 kez geldi. Her gelişinde vitrindeki cep telefonlarından alan şüpheli, toplam 5 telefonu çalıp uzaklaştı.

5 telefonu çalması 2 dakikasını almadı! 25 bin TL’lik vurgun anı kamerada!

Yoğunluğun azalmasının ardından raftaki telefonların yerlerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Hoşhan, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde hırsızlığı fark etti.

5 telefonu çalması 2 dakikasını almadı! 25 bin TL’lik vurgun anı kamerada!

Hoşhan, polisi arayıp, durumu bildirdi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

5 telefonu çalması 2 dakikasını almadı! 25 bin TL’lik vurgun anı kamerada!

Zararlarının 25 bin lira olduğunu ifade eden Deniz Hoşhan, "Yıllardır burada esnafız. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık.

5 telefonu çalması 2 dakikasını almadı! 25 bin TL’lik vurgun anı kamerada!

Bunun yapan kişinin bir an önce yakalanıp, hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. En azından başka arkadaşlarımızın canı yanmaz" dedi.

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