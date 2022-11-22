Manisa’da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Turgutlu ilçesi İstasyonaltı Mahallesi Öz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aynı mahallede hurdacılık yapan E.H., Şemsettin A. ve yeğeni Yusuf A.'yı silahla yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yusuf A. hayatını kaybederken, Şemsettin A. iise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.