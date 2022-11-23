Kurşun yağmuruna tutuldular

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde Şemsettin Aykaç (42) ve yeğeni Yusuf Aykaç (20), evlerinin önünde bekleyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Yeğen Yusuf Aykaç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, amca Şemsettin Aykaç yoğun bakıma kaldırıldı.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Öz Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bekleyen kimliği belirsiz bir kişi henüz bilinmeyen nedenle Şemsettin Aykaç ve yeğeni Yusuf Aykaç'a evlerinin önünde yanlarına yaklaşarak tabancayla peş peşe kurşun yağdırdı.

Şemsettin Aykaç sırtından, Yusuf Aykaç ise karnından ve göğsünden aldığı kurşun yaralarıyla kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerine gelen komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı amca ve yeğen, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Tedaviye alınan yaralılardan 20 yaşındaki Yusuf Aykaç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, amcası Şemsettin Aykaç'ın ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

SERKAN ÖZCAN