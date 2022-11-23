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Manisa'da dehşet görüntü! Kanlar içinde bırakıp kamyonetine bağlamışlar!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde nakliyecilik yapan Hüseyin Tarım (45), sabah saatlerinde bağ budamaya giden işçiler tarafından kanlar içinde kamyonetine bağlı şekilde bulundu. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Tarım'ın boynundan av tüfeğiyle vurulduğunu tespit etti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA

23.11.2022, 16:59

Manisa’da dehşet görüntü! Kanlar içinde bırakıp kamyonetine bağlamışlar!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde nakliyecilik yapan Hüseyin Tarım (45), kamyonetinde ölü bulundu. Tarım'ın boynundan av tüfeği ile vurulduğu belirlendi.

Bağ budamaya giden işçiler, sabah saatlerinde Kır mevkisinde 3 çocuk babası Hüseyin Tarım'ın boynundan kamyonetine bağlı şekilde, kanlar içinde buldu. İşçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Tarım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Boynundan av tüfeği ile vurulduğu tespit edilen Tarım'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tepeköy Mahallesi'nde oturan Hüseyin Tarım'ın, özel bir şirkette nakliyecilik yaptığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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