Kadına şiddetle savaşı kitaplarına taşıdı

Manisa'da Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde çalışan polis memuru Özlem Özbek, mesleki başarısını, yazdığı kitaplarla taçlandırıyor. Aile içi ve kadına yönelik şiddete kalemiyle savaş açan 23 yıllık polis Özbek, bu süreçte edindiği birikimi 'Sessiz Kalma' ve 'Aile Kralların Bile Giremediği Bir Kaledir' adlı 2 kitaba dönüştürdü. Kitaplarını, çeşitli etkinliklerde dağıtarak toplumda farkındalık yaratan ve takdir toplayan 3 çocuk annesi Özbek, "Polislik mesleğim boyunca kadına ve aile içi şiddete karşı mücadele verdim. En büyük silahım kitaplarım. Kadınlar ne kadar bilinçli olursa, şiddet o kadar önlenebilir" dedi.

SESSİZ KALMAK YOK

Polislikte karşılaştığı olayları toplumla paylaşmak istediğini dile getiren Özbek, "Şiddet toplumun kanayan yarası, buna sessiz kalmak gibi bir lüksümüz olamaz. Tecrübe ettiklerimi, müracaatlarda şahit olduklarımı paylaşmak istedim, o kadınlarla empati kurdum. Bize başvuran kadınlar, 'Bunları herkese anlatın, paylaşın, ders alsınlar' dedikleri için yıllarca tuttuğum notları 'Sessiz Kalma' ve 'Aile Kralların Bile Giremediği Bir Kaledir' isimli kitaplara dönüştürerek yayımladım" diye konuştu.

YAŞANMIŞ GERÇEK OLAYLAR

Kitapta fiziksel şiddetin yanında duygusal, cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddeti anlattığını bildiren Özbek, KADES uygulaması, kadın sığınma evleri ve ilgili kanunlara da yer verdiğini ifade etti. Kitabında, şiddet gören kadınların başvurularının geniş yer tuttuğunu söyleyen Özbek, "29 yaşında Mehtap isimli bir kadın, kıskançlık nedeniyle eşinden şiddet görüyordu. Sırtından 16 bıçak darbesi aldıktan sonra kendisini evinin ikinci kattaki balkonundan atlayarak kurtardı. Aylarca süren tedavinin ardından sokağa şapka ve gözlük takarak çıkabiliyordu. Kocası cezaevinden çıkınca bize başvurdu, yardım istedi. Kadın sığınma evi ile görüştük ve kendisini oraya yerleştirdik" örneğini verdi. Kitaplarını bütün kadınların okuması gerektiğini dile getiren Özbek, "Eserlerimde yer verdiğim olayların hepsi gerçek ve bizzat yaşadığım olaylardır. Şiddet mağduru ve kurbanı o kadar çok kadınımız var ki... Mutlaka birilerinin bunları topluma anlatması gerekiyor" dedi.

TOLGA TEKİN