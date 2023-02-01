Manisa'da "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi için kuralar çekiliyor! Manisa TOKİ kura çekimi isim listesi...

Proje kapsamında Şehzadeler'de yapılacak bin 415 konut için Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda kura çekim töreni düzenlendi. Başvurusu kabul edilen 14 bin 5 kişi arasından hak sahipleri belirlendi.

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Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, törende, Anadolu'nun dört bir yanına yüzbinlerce konut inşa eden TOKİ'nin yeni hamlesiyle 250 bin kişinin daha ev sahibi olacağını belirtti.

Çelik, "Bugün ev alamayan bin 415 aile sevinç yaşayacak. Önümüzdeki günlerde ise ilçemizde TOKİ'nin daha önce inşa ettiği 400 konutun teslimi yapılacak. Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabının temel atma törenini birkaç aya gerçekleştireceğiz. Bu eserlerin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." dedi.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise TOKİ'nin sosyal konuttaki başarısını herkesin bildiğini, son hamlesiyle yine vatandaşların takdirini topladığını ifade etti.

Kura çekimi sonucu hak sahibi olan vatandaşlar sevinç yaşadı.

Emekli kategorisinde ismi açıklanan İbrahim Karakülah, 10 yıldır kirada oturduğunu belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Manisa'nın Yunusemre, Akhisar, Kula ve Salihli ilçelerindeki projeler için 2 Şubat, Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli için ise 3 Şubat'ta kura çekimi yapılacağı belirtildi.

İlk Evim İlk İş yerim Projesi kapsamında Yunusemre'de 750, Akhisar'da 267, Kula'da 500, Salihli'de 180, Alaşehir'de 240, Soma'da 100, Saruhanlı'da 100, Gördes'te 100, Demirci'de 140, Kırkağaç'ta 230, Ahmetli'de 78 konut olmak üzere il genelinde 4 bin 100 konut yapılacak.