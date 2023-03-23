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Haberler Manisa Manisa'da kan donduran olay! Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü, çatıdan atlayarak intihar etti

Manisa'da kan donduran olay! Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü, çatıdan atlayarak intihar etti

Manisa'da meydana gelen korkunç olayda, Emrah Karataş isimli şahıs, tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından 2 katlı evlerinin çatısından aşağı atlayarak intihar etti.

İHA

23.03.2023, 09:35 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023, 09:55

Manisa’da kan donduran olay! Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü, çatıdan atlayarak intihar etti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda Emrah Karataş (29), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Cemile Karataş (55) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Karataş, yanında bulunan bıçakla annesini boğazından bıçakladı.

Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Karataş evlerinin bulunduğu 2 katlı binanın çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Karataş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Emrah Karataş'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

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