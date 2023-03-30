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Haberler Manisa Salihli’de tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Salihli’de tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

30.3.2023

Gazete

Salihli’de tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Salihli'de TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Gölmarmara-Salihli yolu Gördes kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gördes'ten Salihli'ye gitmekte olan Salim Aydoğmuş yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen D.Ç. (35) yönetimindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Sürücü Aydoğmuş yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aydoğmuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası Aydoğmuş'un Salihli Devlet Hastanesi personeli olduğu öğrenildi.

EMRE SAÇLI
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