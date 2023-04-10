Manisa’da 3 vekil listeye giremedi

AK Parti Manisa Milletvekili aday listesi belli oldu. Mevcut 6 vekilden 3'ü tekrar aday olurken 3'ü ise listeye giremedi. Listenin ilk sırasında aday adaylığı başvurusunda bulunmayan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle aday olan Bahadır Yenişehirlioğlu yer aldı. 1995'de Refah Partisi'nden ve 2007'de AK Parti'den milletvekili adayı olan ancak iki seçimi de çok az oy farkla kaybeden Bahadır Yenişehirlioğlu, listenin ilk sırasında yer aldı. İkinci sırada ise son iki seçimde listede ilk sırada yer alan AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur oldu. 2018 seçimlerinde İyi Parti'den milletvekili seçildikten sonra AK Parti'ye geçen Tamer Akkal 3. sırada yer aldı. 4. sırada ise AK Parti'nin ağır toplarından Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahid Arınç yer aldı.



■ CÜNEYT HASÇELİK

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