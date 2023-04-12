Manisa Şehir Hastanesinde ilk kapalı bypass ameliyatı yapıldı

Manisa Şehir Hastanesi her geçen gün sağlıktaki yeni uygulama ve teknolojileri Manisa'ya kazandırmaya devam ediyor. Türkiye'deki belli başlı hastanelerden biri olan Manisa Şehir Hastanesinde 5 gün önce ilk kez kapalı bypass ameliyatı gerçekleştirildi. Kalp Damar Cerrahi Hekimi Op. Dr. Tezcan Bozkurt ve Anestezi Hekimi Uzm. Dr. Emine Bozoğluer ve ekibi tarafından 5 gün önce hazırlık süreciyle birlikte yaklaşık 4 buçuk saat süren kapalı bypass ameliyatı uygulanan 52 yaşındaki Gökhan Altıncı, 2 günlük yoğun bakım süresinin ardından pazartesi günü çıkarıldığı servis odasından yarın sağlıklı bir şekilde taburcu edilebilecek. Açık kalp ameliyatlarında aylar süren iyileşme sürecinin yerine sadece 5-6 günde hastalar sosyal hayatlarına geri dönebiliyor.

"KAPALI BYPASS AMELİYATLARINI BAŞLATMA KARARI ALDIK"

Manisa Şehir Hastanesinde ilk defa gerçekleştirilen ameliyat hakkında açıklamalarda bulunan Kalp Damar Cerrahi Hekimi Op. Dr. Tezcan Bozkurt, "Yaklaşık 4 yıldır açık kalp ameliyatlarını kliniğimizde başarılı bir şekilde yapıyoruz. Bugüne kadar bin 100 açık kalp ameliyatı yaptık. Bu süre içerisinde yaptığımız ameliyatların hepsini klasik iman tahtası dediğimiz kemiği keserek gerçekleştiriyorduk. Son yıllarda hızla artan bir şekilde kapalı ameliyatlar yapılmaya başlandı. Biz de birkaç öncesinden bunlarla ilgili toplantılara katılarak eğitimlerimizi tamamladık. Gerekli teknik ekipmanlarımızı da tamamladıktan sonra kliniğimizde de bu kapalı bypass ameliyatlarını başlatma kararı aldık. Gökhan Bey bize yaklaşık 2 hafta önce başvurdu. Anjiyosunu olmuş, tek damar yüzde 80 ana damarda bir darlık durumu vardı. Kendisine durumu anlattık, kapalı bypass ameliyatı yapacağımızı ve bunun Manisa'daki ilk hastasının kendisi olacağını söyledik. Sağ olsun o da kabul etti bu durumu. Göğüs kemiğini açmadan, kaburga arasından, dördüncü kaburga arasından başarılı bir şekilde kapalı bypass ameliyatını gerçekleştirdik. İki günlük bir yoğun bakım servisinin ardından servisimize çıkardık ve medikal tedavisine devam ediyoruz. Genel durumu iyi, hastamızın bir sıkıntısı yok. Yarın da taburcu etmeyi planlıyoruz hastamızı" dedi.

"BELLİ BAŞLI BÜYÜK HASTANELERDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Kapalı bypass ameliyatının avantajlarından da bahseden Op. Dr. Tezcan Bozkurt, "Kapalı bypass ameliyatının klasik cerrahiye göre avantajı şu; kemiği kesmediğimiz için kemik kaynama problemi olmuyor bu hastalarda. Açık bypass ameliyatlarda ortalama 6-8 haftadır kemiğin kaynama süresi. Bu sürede hasta tek kolunun üzerine yaslanamaz, yan dönemez, korse kullanmak zorundadır, sosyal hayata geçiş süreci uzar. Kapalı ameliyatta ise kemik sağlam olduğu için bu tip problemler yaşanmıyor ve sosyal hayata dönüş çok hızlı oluyor. Cerrahi olarak da şu avantajları var; kapalı ameliyatlarda enfeksiyon riski, kanama riski daha düşük oluyor. Yoğun bakımda kalma süreci daha kısa oluyor ve kemik enfeksiyon riski sıfıra iniyor. Her merkezde yapılmıyor bu tip ameliyatlar sayılı büyük merkezlerde yapılıyor. Diğer şehir hastanelerinden Ankara'da yapıldığını biliyorum. 4 yıl önce Ankara'dan geldim, orada yapılıyordu. Her hastanede yapılmıyor. Bu ameliyatlar ilk başladığında sadece seçilmiş hastalara yapıldığı biliniyordu ama son toplantılarda şunu öğrendik. Açık ameliyat yapılan tüm hastaların kapalı bypass ameliyatına da uygun olduğunu öğrendik. Sadece aşırı kilolu, obez hastalarda kaburga arasından kalp yüzeyine ulaşması zor olduğu için bu tip hastalarda cerrahi zorluklar yapılabiliyor. O zaman da hibrit yöntemler devreye giriyor. Kısacası açık cerrahi yapabildiğimiz sadece bypass değil diğer ameliyatlarda kapalı bir şekilde yapılabiliyor. Biz ilk hastamızı ameliyat ettik bundan sonra da vakaların çeşitliliği ile birlikte hastanemizde kapalı kalp ameliyatlarına devam etmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE EVİME GİDECEĞİM"

Manisa Şehir Hastanesinde ilk kez kapalı bypass ameliyatının uygulandığı 52 yaşındaki Gökhan Altıncı isimli vatandaş ise şunları söyledi:

"Yürürken, hafif merdiven çıkarken göğsümde sıkışma, yanma ve nefes darlığı oldu o şekilde fark ettim. Doktorumuzdan ve sağlık personelimizden Allah razı olsun onların sayesinde kurtuldum. Sigaradan da kurtuldum. Benimle çok güzel ilgilendiler, şu an çok iyiyim, çok rahatım. Sağlıklı bir şekilde evime gideceğim."