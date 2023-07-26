Manisa Saruhanlı’da 15 ev yandı, orman küle döndü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Hatıplar Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını 22 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangından 250 hektar alan etkilenirken, Sarısığırlı Mahallesi'nde 15 ev, 10 ahır, 1 traktör yandı ve 4 koyun da telef oldu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 iş makinesi, 5 ilk müdahale yer ekibi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 15 itfaiye aracı, 13 su tankeri, emniyet ve jandarmadan 10 toma, ilçe belediyelerinin ekipleri, Afad ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yangının şiddeti arttı ve güney yönüne doğru ilerledi. Daha çok otluk ve makilik bir alanda başlayan yangın büyüyerek ormanlık alanda etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle alevler Sarısığırlı Mahallesi'ne ulaştı. Mahallede büyük panik yaşanırken vatandaşlar ekipler tarafından hızla mahalleden uzaklaştırıldı. Sarısığırlı Mahallesi'nde 15 ev, 10 ahır, 1 traktör yandı, 4 koyun da telef oldu.