Manisa’daki yangın sabotaj mı? Gizemi ’Tarzan’ çözecek

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Hatıplar Mahallesi'nde, 24 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda orman personeli sevk edildi. İzmir ve Balıkesir'den de ekipler, takviye olarak bölgeye gönderildi. Alevler, Sarısığırlı Mahallesi yakınlarındaki ormana da sıçradı. Mahalledeki 14 ev ve 3 ahır tamamen, 1 ev ise kısmen yandı. Yangına 9 uçak, 4'ü gece görüşlü olmak üzere 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 iş makinesi, 5 yer ekibi, 18 itfaiye aracı, 15 emniyet ve jandarmaya ait TOMA, toplamda 450 orman işçisiyle müdahale edildi. Öte yandan Çaltepe, Gökbel ve Sarıçam mahalleleri de tedbir amacıyla boşaltıldı. 250 hektarlık alanda etkili olan yangın, 25 Temmuz'da saat 12.00 sıralarında 23 saat sonra kontrol altına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yangının başladığı noktada çalışma yaptı. Bölgede çay demlemek için ateş yakıldığı ve çok sayıda sigara izmariti tespit edildi. Tanık ifadelerinin ardından Hatıplar Mahallesi yakınlarındaki badem bahçesinde çalışan mevsimlik tarım işçisi Ş.K. (23), şüpheli olarak jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'TARZAN' ALANDA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Yangının ardından başlatılan soruşturma sürerken, sabotaj olup olmadığı araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan program çerçevesinde 1 yıllık eğitimin ardından göreve hazır halde bekletilen yangın tespit köpeği 'Tarzan' da ilk kez göreve başladı. 3,5 yaşındaki Belçika çoban köpeği 'Tarzan', yangın alanına getirildi. Benzin, gaz yağı, tiner, mazot ve alkol gibi maddelere duyarlı olan 'Tarzan', hassas burnuyla yangının sabotaj kaynaklı olup olmadığının izini sürüyor.

'AŞAMA AŞAMA İLERLEYECEĞİZ'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli afet teknikeri Serhan Karabey Doğru, "Bugün burada maalesef gerçekleşen orman yangının sabotaj kaynaklı olup olmadığının tespiti için bulunuyoruz. Yangın tespit köpeğimiz 'Tarzan' ile birlikte alanda çalışmalara başladık. Köpeğimiz hidrokarbona duyarlı sabotaj şüphesi bulunan ya da insan eliyle yakılması muhtemelen olan sıvı, gaz yanıcılarının yakıldığı alanların tespitlerini yapıyor. Hidrokarbon maddeler kullanılarak eğitimlerini tamamlayan köpeğimiz, 1 yıl eğitimden geçti. Şu an ilk görevi, daha önceki yapmış olduğu başarıyı arazide de göstereceğini umuyoruz. Arazinin büyük ve havanın sıcak olmasından nedeniyle çalışmalarımız aşama aşama ilerleyecek. İnşallah köpeğimizi bir daha kullanmak durumunda kalmayız. Çünkü ormanlarımızın yanmasını veya doğaya zarar verilmesini istemiyoruz" dedi.