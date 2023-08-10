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Haberler Manisa Dağdan kopan kaya ölüme götürdü

Dağdan kopan kaya ölüme götürdü

Manisa’da kopan kaya parçasının kamyonete çarptı. Şarampole düşen kamyonetteki Mehmet Nuri Dağlı hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

EMRE SAÇLI
Dağdan kopan kaya ölüme götürdü

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, seyir halindeyken yüksek kesimden kopan kaya parçasının üzerine düştüğü kamyonet, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yolcu konumunda bulunan evli ve 4 çocuk babası Mehmet Nuri Dağlı kurtarılamazken 3 kişinin de yaralandığı belirlendi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Seyir halindeyken kocaman bir kaya parçasının üzerine düştüğü kamyonet, Köprübaşı- Demirci Karayolu Borlu Mahallesi yakınlarında yoldan çıktı. Hadi Aslan yönetimindeki kamyonetin kaza yaptığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kamyonetten çıkarılan yolculardan Mehmet Nuri Dağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Hadi Aslan ile araçta bulunan Bülent Aslan ve Halil İbrahim Kaçkan, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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