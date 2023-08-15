Gördes-Akhisar yolu 3 yıl içinde tamamlanacak

Akhisar-Gördes yolunun Gördes Kayacık beklemesinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'a Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, Kara Yolları Kontrol Şefi Halil Şahan, Yükleneci firmanın Şantiye Şefi Serkan Kıçırlı eşlik etti.

Tamer Akkal yaptığı açıklamada, "Gördes Akhisar arası yapımına başlanılan yolumuzla alakalı yerinde incelemeler için Gördes ilçesine ziyarete geldik. Bilindiği gibi uzun yıllardır sürüncemede kalan bir yoldu fakat maalesef çok büyük şansızlıklar yaşandı. Gerekli mahkemelik olan durumlarda aşıldı. Allah'ın izniyle yolumuz tam hızlı olarak başladı ve devam ediyor. Planlanan yaklaşık 3 yıl içerisinde yolun tamamının bitirilmesi. İnşallah yolumuz en kısa zamanda Gördesli Akhisarlı hemşehrilerimizin hizmetlerine sunulmuş olacak. Allah'ın izniyle de Manisa'da herhalde uzun yıllardır sıkıntı olarak görülen bu yol artık bu sıkıntıdan çıkacak keyifli sürüşlere keyifli yolculuklara sebep olacak bir yol olacak. Gördesli hemşehrilerime tekrardan hayırlı olsun" dedi.