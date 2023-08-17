Bağ evinde silahlı kavga: 1 yaralı

MANİSA Yunusemre İlçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Dericiler Caddesi Atatürk Küme evleri mevkisindeki bir bağ evinde meydana gelen olayda, S.Ş, (40) E.E, ile Ö.S arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma'da Ö.S (40) tabancayla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ö.S'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırdı. Ö.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheliler için yakalama çalışması başlattı