Korkunç kazada dört kişi can verdi

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen feci kazada iki baba ve iki oğul hayatını kaybederken milli güreşçi Beytullah Sarı da ağır yaralandı. Korkunç kaza, sabaha karşı İzmir-Ankara E 96 karayolu Salihli Bülent Ecevit Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi.

Salihli yönünden, Kula yönüne gitmekte olan Adem Yüce (44) yönetimindeki otomobil, aniden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, hurdaya dönen otomobilden çıkartılan Adem Yüce (44) oğlu Oktay Yüce (20), Bekir Sarı (41) ve oğlu Burak Sarı'nın (17) sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldükleri belirlendi.

MİLLİ GÜREŞÇİ AĞIR YARALI

KAZA esnasında arka koltukta oturan ve ağır yaralanan 15 yaşındaki Beytullah Sarı ise Salihli'deki ilk tedavisinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Milli güreşçi olduğu öğrenilen Sarı'nın ise yoğun bakımda bulunduğu bildirildi. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında otomobilin süratli bir şekilde savrularak yoldan çıktığı görülüyor. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.