Devrilen kamyon traktöre çarptı

Manisa'da devrilen kamyonun, çarpıp önünde sürüklediği traktördeki Nahide Kahraman (44) hayatını kaybetti, 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.30 sıralarında Sarıgöl ilçesi Selimiye Mahallesi'nde Alaşehir- Denizli kara yolunun Manisa Sarıgöl rampasında meydana geldi. Uğur K.'nin (64) direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyon, devrilip aynı yönde seyreden traktöre arkadan çarptı. Kamyon, 300 metre kadar traktörü önünde sürükledi. Kazada, traktördeki yolculardan Nahide Kahraman hayatını kaybederken, sürücü Ragıp Kahraman (45) ve çocukları Doğukan Kahraman (7), Gülcan Kahraman (20) ile kamyon şoförü Uğur K. (64) yaralandı.